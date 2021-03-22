全球純粹風味評鑑名單公布 台灣近百項獲獎_台灣霜淇淋「蜷尾家」

【旅遊經 編輯部報導】

A.A. Taste Awards 全球純粹風味評鑑於日前 3 月 15 日公布得獎名單，本次評鑑有來自世界各地，除了台灣業者參與外，包括：荷蘭、法國、英國、西班牙、澳洲、紐西蘭、泰國、新加坡、馬來西亞、韓國、香港、澳門、日本等，共計 57 國。根據評鑑結果獲得 Great Taste Awards 共有 7 項，一星有 104 項，二星有 309 項，最高殊榮三星則有 142 項，此外，由各地評核委員舉薦的優質品項有 183 件，並受頒評審特別獎(Special Jury Awards)。

而國人最在意的獲獎獎項中，攸關於台灣的名單中，包含：獲得評審特別獎的米其林一星台菜翹楚山海樓餐廳，瑞 八人合菜/ 祥 八人合菜/ 祿 八人合菜獲評審特別獎；台北萬豪酒店的 Marks Teppanyaki，Japanese Wagyu Special Menu獲評審特別獎；RT Baker House 的精緻小西餅-紫色封套 獲評審特別獎，而最高殊榮三星獎為南僑急凍熟麵系列。另外，蜷尾家的霜淇淋也獲A.A. Taste Awards 全球純粹風味評鑑等，總計 93 項，在上千件的評鑑作品中，台灣獲獎近百項，表現十分亮眼！

其中台南超夯霜淇淋冰品店「蜷尾家甘味處散步甜食」擁有不少忠實粉絲，不少人出遊時，都會列為朝聖美食名單，近期蜷尾家積極與各式品牌合作，不管在天上或陸地上，都能品嚐到這霜淇淋的滋味，在天上曾與星宇航空推出聯名款，另外也與瓦城旗下的泰式麵食品牌「大心」、Vogue 聯名杯裝冰淇淋等合作，光單一款口味單月銷量已超過 5 萬支，這塊台灣本土品牌可說表現相當耀眼。而值得一提的是，由於「無添加」理念越來越盛行，近日 A.A. Taste Awards 全球純粹風味評鑑公布得獎名單，「蜷尾家」也上榜！

除台灣區外，其中得獎品牌還有法國食品大廠 Andros 旗下的果醬品牌 Bonne Maman、義大利橄欖油大廠 BERTOLLI、澳洲雪梨排名第一的冰淇淋 Gelato Messina、日本味醂第一名店 KANKYO 甘強酒造、日本淺草麻油之王 九鬼老舖、英國蘇格蘭皇家 Walkers 奶油餅、西班牙 Inés Rosales 的手工橄欖油薄餅等。

「A.A. Taste Awards 全球純粹風味評鑑」由無添加發展促進會(Anti Additive Clean Label Organization)所舉辦，為鼓勵世界各地少用人工添加劑的業者，日前在荷蘭公佈最新年度名單。圖/無添加發展促進會 提供

無添加發展促進會(Anti Additive Clean Label Organization, A.A.)成立於 2013 年，當年由眾多國際餐飲工作者所提倡，欲將A.A.精神推廣至餐飲業。於荷蘭草創A.A.臨時總部，其後陸續於澳洲成立「亞太無添加餐飲食品發展促進會」、在香港成立「亞洲無添加餐 飲食品發展協會」、於台灣成立「中華民國無添加餐飲食品發展協會」。各國分部希望透過A.A.美食獎的獎項肯定，建立無添加飲食是美味享受與高品質可以兩全其美的正面印象。而今(2021)年受到疫情影響，頒獎典禮尚未公布時間及地點，由官網公布獲獎者名單及評鑑結果。而相關完整名單可至活動官網(

)查詢！

圖片：主辦單位提供

(中時新聞網)