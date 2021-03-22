Ukai-tei Kaohsiung X 國際名廚江振誠Chef Andre，四手聯彈展上乘鐵板藝術

【旅遊經 洪書瑱報導】

日本頂級餐飲品牌UKAI，與御盟集團締結國際合作、於晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung成立全球首間海外分店的Ukai-tei Kaohsiung，將在今(2021)年春天為台灣餐飲帶來新高度，更成為高雄極致餐飲(Fine Dining)的最高指，首次聯手國際名廚江振誠推出客座餐酒活動，結合春季題材及高雄在地海洋印象，重現日本國宴級Ukai-tei鐵板燒和Chef Andre江振誠主廚的傳奇經典菜色，宴席將於4月14、15兩日在晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung料理舞台重磅登場，亞洲雙星，世界級鐵板藝術之四手聯彈，以上乘極鮮食材與頂尖廚藝激盪燦爛火花！

晶英國際行館 Ukai-tei Kaohsiung_Ukai-Tei鐵板燒

晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung首次聯手國際名廚江振誠推出客座餐酒活動

受到美食愛好者所推崇的Ukai-Tei鐵板燒，以劇場式的餐桌舞台概念，透過主廚在鐵板前精湛優雅的演繹，將旬鮮食材恰如其份烹調至「最鮮美享用時機與最佳品嚐溫度」來呈現料，此理念也與江振誠主廚所說「料理的初心」不謀而合，因而開啟合作契機。此次「Ukai-tei Kaohsiung X Chef Andre客座餐酒會」為江振誠主廚首次以法式手法獨家呈現鐵板料理，在台灣首度攜手米其林血統餐廳客座演出，兩位主廚以入魂的食藝精神轉化世界珍饈，幸福、款待賓客！

Ukai-tei Kaohsiung 由行政總主廚青木主稅 (Chikara AOKI) 領軍，以融合日本職人精神及法式料理的精湛手藝，聯手曾旅居日本、在法式料理中有日料靈魂的國際名廚江振誠 (André Chiang)，融合來自日本與法國餐飲文化的無限追尋，首度跨界合作客座主廚餐酒活動於4月14、15兩日，共４個餐期極限登場。「Ukai-tei Kaohsiung X Chef Andre客座餐酒會」即日起開放訂位，期間限定鐵板燒套餐每位NT＄15,000，每個餐期包括以Ukai以及江振誠法式料理結合的精華鐵板限定料理，如海鮮中的鮮蝦等共８道佳餚所組成。另，可選擇每位加價NT＄3,500，即可搭配侍酒師精選三款名酒；也為愛好品酩的貴賓提供加價NT＄5,000五款等不同選擇搭配！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

圖片：晶英國際行館提供

(中時新聞網)