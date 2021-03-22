光良第一次到高雄開唱，市長陳其邁現身支持。（星娛音樂提供）

光良20日於高雄流行音樂中心舉辦《絕類》新歌首唱會，高雄市長陳其邁化身粉絲隱身在人群中聽歌，沒想到讓光良一眼認出，斗膽邀市長上台合唱〈紅豆〉，沒想到市長一口氣答應、唱得一首好歌，讓台下粉絲直呼：「市長有在練哦！」原來市長一直都是光良的歌迷，對光良的經典曲如〈掌心〉、〈童話〉等如數家珍。

演出前幾日，光良特別在粉絲團發佈在高雄愛河留影照與歌迷互動，並搭配文字「墜入愛河」的老梗笑話，吸引近萬名粉絲留言按讚，連高雄市長陳其邁也在底下留言，推薦光良高雄的景點及美食，讓人意想不到的是，市長竟然在演唱會驚喜現身，更上台跟光良合唱，市長特別在台上以粉絲身分問台下歌迷說「光良的歌好聽在哪裡」？台下歌迷大喊「都好聽」！沒想到下一刻市長竟接說「在我心裡」！十足的「傳統撩詞」告白讓光良笑岔了氣，直呼：「市長實在太可愛了！」

光良出道26年，首次為了新專輯辦新歌演唱會，笑稱是歷史性的一刻，他在台灣居住20多年，卻是第一次在高雄開唱，坦言比唱台北場還緊張，回憶從前曾在高雄跑過校園巡迴演出，光良有感而發表示：「現在高雄改變很多，變得很美，尤其有愛河。」立刻被台下觀眾吐槽「愛河以前就有了」；延續台北首場，高雄場也大玩「一日男友情話大告白」活動，氣氛歡樂。

(中時 )