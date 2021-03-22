87歲資深藝人脫線（陳炳楠）以吊帶西裝褲及圓形黑框眼鏡，成為他的招牌造型，脫線近年暫別螢光幕、專心在台東經營牧場，87歲的脫線也不忘透過粉絲專頁分享生活點滴，脫線昨（21日）就在臉書分享正能量人生觀：「每天醒來，我都感覺我又多賺了一天」，被網讚爆。

脫線昨在臉書分享與妻子的合照，脫線戴著招牌圓形黑框眼鏡，深情地看著老伴，同時，脫線並寫下：「每天醒來，我都感覺我又多賺了一天。人活一世人，路尾也是活給自己看，不免去巴結，配合虛偽有權有勢的人。真心的人，希望看到是真實你，堅持快樂過每一天」，脫線的每一句都展現面對生命的正向態度。

脫線臉書全文。（圖／取材自台東脫線牧場-脫線爸臉書）

脫線的正能量發文獲得網留言讚：「認同脫線爸，祝福倆老康健」、「脫線爸熬早（早安），平安健康就是幸福」、「脫線爸，健康快樂」、「脱線兄長 能夠每天看到你臉書是我們的福氣」、「認同阿爸說的，做人就是做自己，但也要問心無愧」。

脫線早年以電影、脫口秀喜劇打響知名度，他總是穿吊帶西裝褲及戴圓形的黑框眼鏡，喜感的造型也成為脫線的招牌，脫線還常被與西方喜劇泰斗卓別林相提並論，而脫線在27年前急流勇退，放下五光十色的舞台，脫線隱身在台東、專心經營牧場，現在脫線還推出「讚鬥雞」品牌，樂在台東養雞當「雞長」。

(中時新聞網)