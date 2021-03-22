交通部長林佳龍強調，山海環線建構後台中捷運路網也形成，中部區域的軌道路網讓未來捷運與鐵道往彰投苗延伸，中部崛起的關鍵就在鐵道路網。（馮惠宜攝）

立法院副院長蔡其昌重申，當市長應該要解決問題，要做一個建設的市長而不是擋建設的市長，市政府一昧的反對並不是市民之福。（馮惠宜攝）

立法院交通委員會22日安排台中地區交通建設考察，立法院副院長蔡其昌特別帶大家搭捷運從烏日站到大慶站，他強調，台鐵海線鐵路雙軌化工程，尤其在大慶到烏日間立體化，中央已經預算準備好，只差台中市府同意送案；對此；台中市政府回應，市府團隊非常重視交通建設，市長上任後持續推動山海環線，盼獲中央支持，由交通部於綜合規劃階段整合。

立法院交通委員會安排台中地區交通建設考察，除了解台中捷運綠線營運前改善辦理情形外，同時也持續推動台鐵海線鐵路雙軌化工程進度，也聚焦在台鐵烏日大慶站立體化工程。

同行的交通部長林佳龍強調，中央承諾依規定負擔一半經費，只要台中市府放行，交通部將會優先加速推動。

林佳龍解釋，交通部近期收到台中市政府七條捷運的路網系統規劃案，他認為鐵路立體捷運化，可以不用讓民眾等太久，也可以串連目前的鐵路山線、海線，然而這份台中市政府所提出的路網規劃，卻未配合山海環線提案。

對此，蔡其昌重申，當市長是來解決問題，不是來製造問題，當市長不能什麼都擋，要做一個建設的市長，不是一個擋建設的市長；在海縣要把燃煤機組換成燃氣，盧市長也擋，大慶、烏日站要把它高架，中央預算也已準備好了，她（盧秀燕）也反對，海縣雙軌捷運環線，她也擋。

蔡其昌說，人生難得機緣巧合，林佳龍從市長結束變部長，他則從立委變副院長，盧市長如果願意支持，大台中會進步很快。

對此，台中市政府表示，市長盧秀燕日前才與蔡英文總統當面討論燃煤與燃氣議題，中市府不會反對增加燃氣機組，但請務必先拆除老舊的燃煤機組，「汰舊換新，以一換二」。

市府也強調，市長上任後持續推動山海環線，包含山線高架延伸烏日、海線雙軌高架化及新增甲后線，已於去年5月提送中央審查，計畫內容皆維持林佳龍部長時任台中市長的方案；而交通部鐵道局去年12月召開初審會議，市府目前正依當日會議結論修正報告，盼中央支持。

針對立法院交通委員會考察的海線雙軌平面計畫，台中市政府強調，海線雙軌無論高架亦或平面，都希望可以提升海線鐵路容量，盼獲中央支持，由交通部於綜合規劃階段整合。

(中時 )