根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)波蘭電競顯示器在今年一月份以38%市佔率蟬聯市場冠軍，並連續在12月及1月份以大幅領先的銷售排行超越競爭對手2倍以上；無論從入門款到核心電競顯示器，皆以耀眼的成績成為市場領導品牌。

疫情帶動全球電腦銷售大增，周邊設備亦見增長。2021年1月份宏碁波蘭整體電競顯示器表現突出，其中入門款電競顯示器以59%過半市佔率、核心電競顯示器以33%市佔率拿下第一名成績。宏碁旗下電競顯示器打造出色的休閒電玩體驗，高螢幕刷新率與超高解析度，提供遊戲玩家生動而寫實的遊戲畫面。

宏碁旗下電競顯示器提供多元化產品線，搭載可超頻高刷新率，不僅讓工作事半功倍，也能提升專業級玩家的遊戲體驗，滿足消費者的在不同使用情境下的期待；此外，推出通過德國萊因Eyesafe等一系列護眼技術認證的電競螢幕，更能保護消費者長時間用眼，從工作、休閒到眼睛照護，全方面提升使用體驗。

(時報資訊)