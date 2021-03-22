華航(2610)董事長謝世謙今日出席台灣虎航(6757)與樂天桃猿合作發表會時表示，雖然邊境管制解除才是真正旅遊的開始，但對於4月1日啟動的帛琉旅遊泡泡樂觀其成，雖然費用多一倍，相信還是許多民眾躍躍欲試，後續也有望再增加新的旅遊泡泡，不過需要等中央疫情指揮中心來公布。

在航空貨運方面，謝世謙指出，目前航空貨運的貨量依舊很滿，主要國際間空運運能原先有6成來自客機機腹，目前全球客機運能只恢復10％到20％，運能供給仍然有限，華航貨運後續表現依舊看好。

華航今年可運用全貨機達21架，包括3架777F貨機及原有18架747F貨機。客機方面，全新空中巴士A321neo客機將自今年起陸續交機。新型航機節能省油，有助於減少碳排放，可降低單位成本，有利航線營運效益，並強化華航全球航空貨運市場的競爭力。

台灣虎航今日正式宣布與Rakuten Monkeys合作推出彩繪機，不只是台灣虎航的首架彩繪機，也是國籍航空首次與國內職業棒球隊合作推出的彩繪機。機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，再搭配上Rakuten Monkeys的吉祥物Rocky及其球隊logo，巧妙結合台虎橘與樂天紅的搶眼配色，預計將吸引大批航空迷、棒球迷搶拍分享。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys有許多共同點，在行銷策略上都富有創意，台灣虎航及Rakuten Monkeys的主基地都在桃園；台灣樂天的總公司位在日本，台灣虎航飛航最多的航點也是日本；這次的合作，可說是為彼此加分的天作之合。此外，Rakuten Monkeys的主場桃園國際棒球場，就位在桃園機場附近，日後只要這架航機起降，坐在球場內的球迷，也能清楚的一眼就看到。

(時報資訊)