隨著「小皇帝」詹姆斯右腳踝高位扭傷無限期休兵，根據《ESPN》記者溫霍斯特22日爆料，湖人已經開始介入一些交易討論，且試圖得到1名後衛，就是想在詹皇缺陣期間找人幫忙組織，不過溫霍斯特強調，湖人主目標仍是騎士中鋒德拉蒙。

溫霍斯特表示，儘管湖人的兩名先發後衛分別是薛洛德與波普，但詹姆斯才是湖人陣容當中真正的控衛，無論是薛洛德、波普或替補的卡魯索，傳球組織能力都不太理想，所以湖人當然想在詹皇缺席期間，找來一名後衛幫忙控球與組織。

目前有被提到的後衛名字是本季遲遲找不到新東家的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，他一直有在維持身體狀態，找尋重新回到NBA的舞台與機會，其實他在2017-18年球季曾短暫待在湖人打了17場例行賽，或許可以更快融入湖人這個團隊當中。

儘管湖人暫時把補強目標鎖定在後衛，可是溫霍斯特認為，湖人真正鎖定的主要目標還是跟騎士分道揚鑣的德拉蒙，只是湖人不想利用交易方式換來德拉蒙，而是想要等到騎士把他買斷之後，再以自由球員身分簽下德拉蒙，就等騎士接下來怎麼做了。

(中時 )