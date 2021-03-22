靠台股狂賺。抓進台股上攻機會，國泰人壽2020年靠台股賺逾500億元，年化報酬率13.5％，創2008年以來最佳投報率；同時去年12月底國壽投資的國內外股票市值達8,450億元，僅次2018年第三季底的部位，占國壽資金的11.8％，仍有一定的加碼空間。

2020年國泰金稅後大賺760億元，創下金控成立近20年來新高，較前一年成長19％，每股稅後獲利（EPS）達5.41元，同時受惠於股債雙漲，2020年底國泰金合併總資產10.96兆元，淨值達9,048億元，創歷史新高，每股淨值60.8元，金控ROE（淨值報酬率）達9％。

國泰金22日收盤價45.6元，PB（股價淨值比）為0.75倍。

子公司國泰人壽2020年稅後獲利527億元，亦創歷史新高，年成長38％，全年實現股債利得近1,400億元，創歷史新高紀錄，其中權益類實現資本利得近750億元，國壽去年在台股的年化報酬率高達13.5％，應是2008年金融海嘯以來最佳。

在獲利創新高之餘，國壽2020年底淨值項下金融資產未實現利益，仍高達1,946億元，為今年前兩個月奠定獲利基礎，趁股債高點大量實現股債利得，將獲利落袋為安，今年前2月國壽稅後獲利逾337億元，相當於過去一年的獲利量。

國泰世華銀去年稅後獲利223億元，比2019年略減，主要是疫情造成降息、海外資金需求減少，但國泰金表示，銀行的淨利差（NIM）已在去年第三季觸底，開始持穩；同時因為疫情造成海外刷卡減少，國泰世華銀去年全年手續費收入202億元，比前一年衰退6％，主要就是信用卡手續費收入比前一年減少12億元。

(工商 )