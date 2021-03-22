滿心企業（2916）受惠2020年報每股純益1.61元，均創九年新高，配發現金股利1.5元殖利率逾8％，高殖利率行情帶動下，股價近一周漲幅逾10％，22日開盤即衝破21元，盤中一度拉高至21.55元，收盤來到21.40元漲逾8％，創三年新高。

而根據百貨業界指出，台灣服飾業近年來業績低迷，去年包括代理日本、歐、美服飾業櫃位等相對較以往成長，主要是國人無法採購，多數留在台灣消費埋單，今年前1、2月不僅是國外服飾持續增長，台灣設計師品牌業績亦順勢拉升買氣，北台灣百貨店王SOGO復興店更在近期改裝重塑台灣設計師專區，滿心企業2月營收大增逾七成，累計前2個月營收增長近二成，更創近九年新高、歷年次高。

滿心受惠服飾銷售開紅盤，近兩個月股價亦順勢推升，高殖利率亦帶動買盤進場，19日成交量能即達862張，今22日更達1,331張，均是以往不到百張的10倍以上，滿心強調，今年仍評估引進歐美品牌來台，儘管全球爭打疫苗，但要恢復正常出境還是要一年以後，引進新品牌滿足國內消費需求，將成2021營收成長動能。

(工商 )