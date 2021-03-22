20歲盧姓與何姓男子等販毒集團在去年10月、11月間購入大量毒咖啡包，存放在南投竹山地區友人處，並透過下線王男、「阿文」及劉男等人以網路及外送毒品包裹的「小蜜蜂」銷售運送，警方循線逮捕盧男等5人，查獲總重34公斤的3500包毒咖啡。台中檢方偵結，依《毒品危害防制條例》起訴。

22歲王男與25歲友人「阿文」加入盧男等毒販集團，由何男供提供毒咖啡包給「阿文」等對外銷售，每包售價600元，但要繳回200元給何男，「阿文」可分100元至200元不等，其他餘款則歸王男所有。「阿文」在去年12月5日匯出1萬元後，盧男當晚就將所保管的1箱毒咖啡交給王男及「阿文」。

此外，何男並指示成員19歲劉男到南投載走8箱毒咖啡包，存放在何男位在北屯區的租處，其中3箱另委託20歲陳男暫時保管，方便販售。

「阿文」數日後即在通訊軟體群組發廣告販毒訊息，透過網路及外送包裹的「小蜜蜂」銷售，員警執行網路巡邏佯裝買家接洽購毒，與「阿文」約定交易時地，在去年12月10日將他逮捕，並查扣700多包毒咖啡。

警方再佯買家循線與王男接洽，雙方談妥以18萬元購買1000包毒咖啡。何男在去年12月23日指示王男等前往取貨，並請陳男交出暫管毒品，警方循線在交貨地當場逮捕陳男等人，並共查獲2800多包毒咖啡。

警方隔天再約定交易地點查獲王男等人，循線拘提盧男等人，全案共起獲34公斤重的3500包毒咖啡。台中地檢署偵結，依《毒品危害防制條例》起訴盧男等5人，並請求法官將劉男從重以運輸第三級毒品罪處斷，而盧男及王男等人依法加重其刑。

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(中時 )