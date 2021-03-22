綜合格鬥聯盟Cage Warriors 122的男子雛量級對打出現一個有趣鏡頭，英格蘭拳手吉丁斯(Liam Gittins)在比賽中極為勇猛，他大聲呼喝、咆哮、言語挑釁，拳頭宛如雨點落在比利時對手鮑蘭(Brian Bouland)身上。沒想到吉丁斯有前勁沒後勁，追打52秒之後吃到了鮑蘭一記反擊拳，然後就輸掉比賽了！

WOW! All it takes is one shot from Brian Bouland 🤯



Was that the round of #THETRILOGY?



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這個結果令人傻眼，吉丁斯開場看起來佔盡優勢，光憑氣勢就幾乎吞下鮑蘭，左右手交互丟出重拳。鮑蘭只能縮著膀子龜到角落，偶有零星反擊，都無法阻擋吉丁斯怒濤般的攻勢。吉丁斯出拳打人就算了，他還要扯著嗓子大吼，吵得很，兩位主播也在一旁開玩笑。

其中一位主播說：「他先聲奪人的強勢壓制可以迅速消耗對手，但他同時也在自我消耗，他必須要小心避免—」這個主播也看出不對勁了，果然話音未落，吉丁斯猛然在心口挨了鮑蘭一拳，隨即裁判插進來宣告比賽結束(TKO)！打架喊得很凶不是穩贏的，吼了半天的吉丁斯只是虛張聲勢，他的拳頭幾乎都被防住，打到自己缺氧之後挨上反擊。綜合格鬥的拳套比較輕，鮑蘭冷靜對處的一記重拳就足以逆轉。

GOD DAYUMMMM. Johan Segas KTFO's Joe Harding at BCMMA 18. When showboating goes wrong. Savage head kick. pic.twitter.com/pPkOPmdmOf — caposa (@Grabaka_Hitman) February 18, 2017

拳手在擂台上太嗨是很危險的，英國BCMMA格鬥賽曾有一位拳手哈汀(Joe Harding)，因為連續壓制對手而開始鬆懈，居然在比賽中跳起抖肩舞挑釁對手。不料對手瑟加斯(Johan Segas)只是打得比較保守而不是真的被壓制，他立刻往哈汀臉上踹了一腳結束比賽。

(中時新聞網)