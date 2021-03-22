亞洲最大智慧城市專業展「2021智慧城市展」即將於3月23日登場，中華電信連續八年參與盛會，今年同時也是台灣5G開台服務的第二年，5G服務加速商轉，中華電信將以「多元智慧串聯城市無限未來」為主軸，展出中華電信與國際智慧物聯網接軌的二大擘劃藍圖「5G智慧應用」及「智慧城市」，共17個智慧創新展項，展現台灣5G產業的卓越國際競爭力及完善智慧生活圈的應用軟實力。

中華電信表示，自2020年6月底開台以來，持續不斷以「加速、加量」力拚5G基礎建設，並與上中下游各應用領域合作夥伴和客戶合作，共同驅動5G與尖端科技垂直應用，以創新趨勢使台灣5G應用加速發展。

中華電信董事長謝繼茂表示，展望2021年，中華電信將以「5G與轉型」做為雙軌策略主軸，致力加速5G建設、發展5G企業專網及相關智慧應用，並持續投資核心業務，透過合作強化自主能力，為客戶提供領先市場的優質服務。

謝繼茂強調，中華電信具有最大頻寬及最完善設備的5G電信服務平台，以及人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、雲端、大數據、資安等多項成熟資通訊（ICT）應用，採取廣結盟策略，軟硬結合、垂直整合，和國內外產業共同協作5G人工智慧物聯網（5G AIoT）創新應用，致力於滿足各行各業的數位轉型需求。

在5G智慧應用方面，國內最大影視平台「MOD／Hami Video」支援4K、VR及4D全視角轉播，帶給觀眾影音體驗；在巡檢安防部分，展示「智慧空中（無人機）巡檢」、「移動式科技執法」、「智慧交通」。

在民眾生活福祉上，以「智慧照護」協助企業關懷員工健康，並串聯通訊與醫療專業，提升去場域化照護效益；在教育學習上，「高速影音串流與AR教育學習」、「智慧文化」大幅提昇生產力及學習效果。

在智慧城市展項中，中華電信特別強化巡檢安防，其中包含「智慧桿」、「智慧安防」及「智慧資安」等應用，透過多樣化的安防服務，提供客戶不同面向所需的即時資訊。

在企業數位轉型及升級方面，則以「5G企業專網」、「智慧農業」、「跨境物聯網」、「智慧運籌管理」、「智慧流通」及「雲網融合」，協助企業e化核心能力並提升國際競爭力。

中華電信強調，MOD與Hami Video為國內最大影視平台，擁有豐富的頻道、影劇、賽事直播、音樂等多元內容與多項互動服務，中華電信以5G超高寬頻技術，支援4K畫質及VR虛擬實境。Hami Video獨家提供音樂電視節目「The Show」及「2021韓國金唱片頒獎典禮」精彩內容，歌迷可依喜好任意選擇歌曲及同時觀賞3位不同明星特寫視角，舞台表演盡收眼底，為國人打造娛樂新視界。

此外，中華電信今年更與大專院校體育總會合作，於UBA大專籃球聯賽決賽，推出前所未有的「4D全視角轉播」體驗，讓無法親臨現場的觀眾可在行動裝置上任意旋轉、放大比賽轉播畫面，舉凡熱血灌籃、精準三分球，甚至明星球員表情，通通一網打盡。未來中華電信也將持續與台灣的各大賽事緊密合作，推出更精采的「4D全視角轉播」，運用5G超高頻寬技術為國人打造觀賞比賽的全新體驗，與如同親臨現場所帶來的震撼感受。

中華電信目前在5G企業專網方面，透過5G高速率、低延遲及大連結的特性，於製造業、醫療業、交通等產業應用上，提供安全的專屬網路服務，資料於企業內網傳遞，不出公網，能確保資料安全、避免機敏資訊外流，提升企業管理效能與競爭力。

在2021智慧城市展，5G企業專網展示製造業應用情境，採用自主研發的「5G智慧管＋」，結合自主移動機器人（AMR），模擬智慧工廠內運作，展示5G企業專網的服務特性；其服務特色在於專網能獨立運作，不受公共網路擁塞影響，可確保感測設備連網高通訊品質，保障IoT應用可靠度，與企業一同邁向智慧新時代。

中華電信強調，將持續以廣結盟與台灣各產業攜手合作，加速5G應用智慧升級，創造更大價值與轉型，並期許將台灣的5G AIoT解決方案輸出至世界各地，促進台灣5G產業發展接軌國際。

(工商 )