遠傳電信與花旗銀行22日宣布獨家合作，即日起至4月30日，花旗卡友到全台遠傳直營及加盟門市，申辦iPhone 12 Pro/12 Pro Max系列，搭配遠傳5G 999/1,399資費綁約24個月方案，可獨享刷卡分期13期0利率、半年後免違約金即可提前續約升級下一代最新iPhone、並至花旗活動網頁登錄活動享刷卡回饋金最高1,650元，以及額外新機最高萬元折扣優惠，遠傳再回饋iPhone 12的3期分期帳單金額之刷卡金，讓客戶先拿iPhone 12，半年後即可輕鬆換購下一代最新iPhone。

iPhone每年新機總是讓果粉引頸期盼，不論是造型的創新、規格的提升、功能的進階，都能在市場掀起話題及熱潮，熱情果粉也不惜徹夜等待只為盡早拿到當年度新機。

遠傳表示，以申辦iPhone 12 Pro Max 128GB、搭配遠傳心5G 1,399元資費方案綁約24個月方案為例，手機價24,300元，花旗卡友可享刷卡分期13期0利率，每月平均應繳1,869元，使用半年且下一代iPhone上市後，至2021年年底前，可帶著手機回遠傳直接升級換購下一代iPhone新機，不但提前解除iPhone 12合約免付違約金，新一代iPhone還可再享最高萬元的額外折扣，另外再由遠傳回饋3個月的分期帳單金額共5,607元。

(工商 )