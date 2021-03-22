元大人壽今（22）日正式推出「存股概念」投資型保單，主打委由國內基金龍頭元大投信運用操作，是市場首見以投資優質台股基金為主，並不設股票及債券基金投資比例限制，該全權委託投資帳戶年化撥回率機制有機會達到6.5％，提供保戶在主流投資型保險多以境外債券基金為投資標的外，有「住台灣」、「用台幣」、「投資台股」的新選擇。

元大人壽指出，國人退休規劃正面臨兩大考驗，人均壽命延長使得退休支出增加，以及低利環境造成傳統投資工具的報酬率偏低。對此，元大人壽推出專為解決以上問題而設計的「存股概念」投資型保單，利用台股的高成長與高息優勢，協助保戶對抗退休考驗。

台股擁有許多優質好股，2020年台股大盤突破歷史新高，象徵台股進入新時代，資金呈現「由外幣轉新台幣、由債轉股」趨勢，本次元大人壽委託元大投信代操的投資帳戶著重「優質台股基金」且「不設股債比限制」的操作策略，不僅將迎頭趕上2021年最大的投資機會，透過專業機構代操，更能解決現在主流投資顯學「存股」策略下，投資人單押特定個股投資的風險。

過去投資人要享有跟企業一樣委託專業代操服務，可能須準備上千萬、甚至上億資產且費用率高昂。現在透過投資型保單，最低門檻10萬元就能享受「企業級」專業服務。這檔存股概念投資型保單為鼓勵保戶長期投資，持有保單第6年起，每年依條款約定可享有額外0.5％的加值給付。

元大人壽表示，投資型保險兼顧投資與保障，本保單非常適合以下類型的投資人：想加薪，透過投資帳戶創造收益為自己加薪，是進入門檻低的高CP值投資入門款；想退休，投資帳戶標的涵蓋優質台股基金，用機構級代操服務協助投資參與台股市場，有效率的獲取資本利得，且帳戶為新台幣計價，避開直接匯率風險；想傳承，預留稅源，利用壽險保障指定受益人，讓家人擁有保障，同時協助自己傳承資產。

(旺報 )