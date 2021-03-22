知名主播蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌（零期），幸好及早發現，局部切除後定期追蹤即可，不用進行化療。近來國人罹患肺癌人數似乎有上升趨勢，醫界部分人士認為可擴大「低劑量電腦斷層」（LDCT）檢查，以儘早發現X光掃描看不到的病灶。不過衛福部國民健康署指出，民眾自評若不屬於高危險群，「其實沒什麼事不用去照LDCT」。

低劑量電腦斷層是胸腔電腦斷層檢查的一種，由於X光通常要等到肺部結節長到一個程度才看得到，往往為時已晚，因此醫界有聲音認為，LDCT具有高度敏感性，可及早抓出肺部小於1公分的結節，建議推廣甚至納入健保補助。

國健署在官網指出，LDCT做為肺癌篩檢工具，確實有機會早期發現肺癌，再根據結節大小、電腦斷層影像特徵，評估良性或惡性的可能性，提供醫師臨床處置參考。既然有效，為何不鼓勵？主要有4大風險。

1.假警訊：美國大型試驗指出，針對重度吸菸者進行篩檢，每4人有1人為陽性，每100個陽性中又只有4人確診肺癌，「高偽陽性」恐造成民眾不必要心理負擔。

2.確診侵入性檢查有併發氣胸風險。

3.有過度診斷與治療疑慮。

4.長期且持續LDCT追蹤，恐增加輻射暴露風險。

換句話說，由於LDCT太靈敏，萬一照到結節（發現機率不低），當醫師告知後，民眾要不要動手術及負擔隨之而來的手術風險，「光在心裡反覆想這個問題，反而更造成困擾；且切除後的檢驗結果多半為良性」。

不過若本身是重度吸菸族群、或曾患肺部慢性病、或有家族史，進行LDCT篩檢還是有效的，相較X光可降低20%肺癌死亡率。

(中時新聞網)