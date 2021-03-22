台積電上周三(17日)除息後，目前股價仍處於貼息，今(22日)收在593元，有網友表示，他是大家口中的「韭菜」，最近買了台積電，他建議季配息能調高到3.5元，年配息14元，殖利率就可以拉高於美國10年期公債殖利率的水準，即可吸引外資，並號召股東一起寫信，文章貼出後，網友回應幾乎笑翻一面倒，有的說要領股息去買0056，還有網友質疑是不是反串文。

台積電除息後股價一路往下滑，甚至跌破600元，今日股價終於回神，從開盤的588元，一度拉高至598元，有收復600元整數關卡的企圖心，收盤上漲2元，收在593元，之前即有投資人在討論以台積電除息前收盤價613元計算，股息殖利率不到2%，不具參與除息誘因，加上領的股息可能還要繳稅，都是造成棄權賣壓的原因。

這名網友在批踢踢股板草算了之前的股息分配比例算出來總配息為14.24，並說不貪心抓14元就好，除以4個季度，每季配息可以提升到3.5元，台積電殖利率可以拉升到2.2~2.4%，將來漲到700元時，股息殖利率仍有2%，遠高於美國10年期公債殖利率的水準，表示這樣總會吸引外資的持續匯入與回補吧！

貼文出後，網友反應幾乎一面倒，「太緊張了吧XDDDD」、「@@ 你是不是這幾天都睡不好?」、「擴廠不用錢喔」、「是不是覺得買入後就要一路上千XD」、「對啊 跌多點殖利率不就上來了嗎 :) 你ok嗎」、「台積要很多錢蓋廠才能賺更多錢,先忍耐」、「台積電 居然有一天需要韭菜成立自救會....」、「看來韭菜真的有恐慌了」。

也有網友表示，「要高股利為什麼要買台積電」、「愛領息還是趕快聽別人建議去買高殖利率的」、「有點可愛 要領息0050 0056啊」，還有網友質疑「你是不是在反串」?

(中時新聞網)