美股上周五漲跌參半，惟國際疫情、政經情勢渾沌，今早亞股偏空，台股集中市場盤初也在台積電(2330)、大立光(3008)續弱之下，小跌4.7點開出。盤初，賣單調節台積電、聯發科(2454)、欣興(3037)等，拖累指數一路探低至15983.77點，所幸多頭積極轉進航運、泛鴻海、水泥、疫苗等概念族群，加上權王盤中翻紅並一度拉升至598元，多頭士氣大振，近午鴻海(2317)、群創(3481)急拉，台股多頭再點火衝上16235.63點，整場高低震盪達251點，尾盤賣單調節台積電、友達(2409)、聯電(2303)、廣宇(2328)等，終場集中市場收16189.22點，彈升118.98點，成功收復月線、5日線則得而復失，總成交值縮減至3322.01億元。

籌碼面，今日三大法人賣超24.70億元，其中外資連兩日賣超、但縮減至50.7584億元，投信賣超0.4329億元，自營商買超26.4898億元；累計三月外資賣超1197.23億元，今年來賣超3128.54億元。技術面，5日RSI為52.62，10日RSI為53.87；9日K值為68.57，9日D值為71.67；20日乖離率為0.32。

盤面上，面板供應鏈喊缺，第二季包括驅動IC、T-Con，以及玻璃基板缺貨狀況加劇，今日面板雙虎漲勢凌厲，友達噴45.9萬張大量，收20元、漲幅4.71%，群創衝72.7萬張大量，收18.85元、強鎖漲停，帶動誠美材(4960)跟著亮燈；鴻海MIH會員大會將登場，大摩樂觀喊價至235元、今日股價強勢攻高逾5%、達130元，建漢(3062)、台通(8011)、京鼎(3413)等泛鴻海集團也紛紛股漲叫好。電池模組供應商AES-KY(6781)今日上市，盤中最高477元，終場飆漲179.17%、收469元。

分析師指出，外資3月以來狂砍台股1146.11億元，減碼幅度超過1、2月規模，權值股為重災區，但觀察上周五個交易日，仍有不少個股獲得外資青睞，進一步統計累計買超逾千張、去年EPS成長，及本益比低於大盤近期低點17.9倍的個股，共有宏碁(2353)、京元電(2449)、可成(2474)、中鋼構(2013)、南帝(2108)、高技(5439)、光磊(2340)、華夏(1305)、中美晶(5483)、元太(8069)、義隆(2458)、矽格(6257)等脫穎而出，可多加關注。另外，由於外資減碼動作短線未見緩解，而本土資金則有逆勢承接之勢，投信已連續15日買超，搭配進入季底倒數，作帳行情可望持續增溫，統計近期投信主要加碼個股包括航空、貨運雙雄，鴻海、中鋼(2002)及兆豐金(2886)、中信金(2891)等，布局方向鎖定在解封受惠、景氣循環股。

(時報資訊)