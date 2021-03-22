不鏽鋼緊固件廠東明-KY(5538)受惠去年下半年起，大陸內外銷市場持續升溫，2020年營收創新高，全年歸屬於母公司淨利4.93億元，年增約5.8%，每股盈餘2.94元，優於前年的2.77元，重回成長軌道。

東明-KY去年第四季出貨續創新高，營收同步續增，單季營收近27.6億元，為全年最高；去年第四季單季每股淨利約1.15元，同創全年最高，並帶動2020年全年逆轉成功比前年獲利增加。

東明-KY去年第四季出貨續創新高，營收同步續增，帶動2020年全年營收再創新高，為91.71億元，年增率約為4%；其中，2020年第四季營收達27.6億元，比去年第三季的24.56億元續增12.35%，再創單季營收新高紀錄。全年歸屬於母公司淨利4.93億元，年增約5.8%，每股盈餘2.94元。

東明-KY董事會決議，去年度擬以盈餘分配現金股利每股1.8元；以收盤價37元計，殖利率約4.86%。

東明-KY今年以來受惠大陸市揚續旺，且去年基期低，2021年1~2月自結合併營收14.59億元，較去年同期成長89%；公司看好今年上半年景氣熱絡，預期出貨量可望續創新高。

東明-KY隨著大陸內銷市場需求在疫情後迅速回升，自2020年3月中國內需出貨量逆勢成長來到歷史新高後，隨著外銷需求逐步回溫，去年第四季至今年1月出貨量持續增加，屢創新高。

另外，東明-KY日前董事會決議辦理現金增資發行新股，預計發行3萬張，本次現金增資發行價格暫定區間每股30元~35元，本次增資資金用途為償還第一次無擔保轉換公司債到期應償還之本金，以及充實營運資金。

(時報資訊)