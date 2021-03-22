新北市土城區42歲王姓男子18日凌晨在學府路閒晃，隨機攔截一輛計程車，並持水果刀向曾姓司機索討2000元，隨後挾持曾姓司機駕車往中和連城路行駛，但疑似因車速自撞捷運施工圍籬，王男便下車徒步逃逸，曾男見狀立刻報警，警方立即組成專案小組，10小時內將王嫌逮捕，送新北地檢偵辦。

王男18日凌晨1時許佯裝乘客在街上攔車，隨後搭乘曾男駕駛的計程車，未料王男卻突然拿出水果刀威脅曾男，索討2000元現金，又威脅曾男坐到後座，改由他自行駕車，未料王男卻在土城金城與中和連城路口失控撞上圍籬，警方到場後，王男下車往三峽方向逃逸，曾男則表示未被搶走現金，但頭部受傷，事後被送往雙和醫院急救，暫無大礙。

土城分局表示，接獲報案後就立刻成立專案小組，調閱監視器掌握王男特徵，並在10小時內埋伏嫌犯住處，將嫌犯帶回派出所，全案依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦，檢方訊後聲押獲准。

(中時 )