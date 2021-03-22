多半人會認為心律不整只會影響到心臟，其實其他器官也會跟著受影響，因此若發現有心律不整的現象時，請不要輕忽。

1、腦部血液循環

臺北市立聯合醫院陽明院區心臟內科江碩儒主治醫師說，根據臨床實驗的結果發現，不同類型的心律不整對腦部血液循環的影響也不盡相同。一般來說，腦部血液循環量減少25%以上時，會出現相對應的症狀。

不同類型的心律不整對腦部血液循環的影響也不盡相同。(示意圖/常春月刊提供)

腦血管健康的正常人若發生短暫性腦缺血症狀可於短時間內忍受，但患有腦血管疾病，例如腦部動脈硬化或已有狹窄（即中風患者）則會因為腦血管流量降低而出現腦血管功能障礙的症狀，包括頭暈、無力、抽搐、暈厥、視力障礙、肢體麻木甚至癱瘓。

另一方面，如果由於心房心室傳導阻滯或竇房節律點出問題了，會造成心搏過慢，常會導致腦部供血嚴重不足，出現無血壓、摸不到脈搏等症狀。

2、冠狀動脈血液循環

心臟本身的養分與氧氣來自於冠狀動脈供應的新鮮血液，對於維持心臟功能非常重要。不同類型的心律不整對於心臟的冠狀動脈循環有不同程度的影響；偶發性的早期收縮影響最小，心律過速的心室頻脈則會使冠狀動脈血流量降低60%左右，及心臟收縮輸出量減少80%以上。

3、腎臟血液循環

發生心律不整時，腎臟血流量會發生不同程度的減少。頻發性的早期收縮會使腎臟血流量降低10%左右；嚴重的心律不整則會造成腎臟血流量減少60%，而腎臟血流量減少會使患者出現尿蛋白、氮血症甚至腎衰竭。

心律不整時，腎臟血流量會發生不同程度的減少。(示意圖/常春月刊提供)

4、腸系膜血液循環

江碩儒表示，當發生嚴重心律不整時，造成心輸出量降低，腸系膜血管會發生收縮反應，屬於人體內自行調節的一種代償反應，目的是為了確保心臟、腦部、腎及肝臟等臟器的供血和灌注壓的平衡。

房室性期外收縮對於腸系膜血液循環影響很小，而快速的發生上心室頻脈、心房顫動時，則會造成腸系膜血流量減少34%左右，引起腸系膜動脈痙攣、胃腸道缺血的症狀，患者會出現的臨床表現有腹脹、腹痛、腹瀉、胃腸道出血、潰瘍，嚴重的話甚至導致腸麻痹及腸壞死。

5、心房顫動

心房顫動的危險是不容忽視的，若不謹慎防範可能會有中風的可能性。隨著心房顫動的進展，心房組織的電位不穩定或肌肉組織的老化，心房顫動發作的頻率會由「陣發性」逐漸成為「持續性」，心跳則完全成為不規則節律。

心房顫動若不謹慎防範，可能會引發中風。(示意圖/常春月刊提供)

心房在失去有效收縮的情況下，心房中的血液會容易出現沉滯和小亂流的情形，體內凝血因子、心臟內膜及血管內皮細胞功能將會變差，易在心房內形成血栓，隨血液運送流至全身，進到器官血管的血栓，就有機會使那部位的血管造成阻塞，如血栓阻塞腦部的血管，就會造成腦中風的現象；進而阻塞腳部的動脈血管時，造成缺氧性腳動脈阻塞。

江碩儒提醒，心律不整的原因和症狀很多，也容易造成嚴重的併發症，積極治療是刻不容緩。

(中時新聞網)