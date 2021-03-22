小婷（化名）盼能一步一步築起她的音樂夢。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

教練相中小展身材高壯、手臂偏長，安排他改學大提琴。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

小展（化名）發現拉琴時可以忘卻煩惱，慢慢地愈拉愈好、重拾自信。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

誰說小提琴是貴族專利？新北市雙溪區牡丹國小2014年起推動「牡丹弦琴樂團」計畫，全校每位學生都會演奏小提琴；其中特教生小婷（化名）自幼發展遲緩，幼稚園中班仍不會說話，課業成績落人一截，但她在練琴過程找到自信，去年更與團隊赴日本音樂交流，一步一步築起她的音樂夢。

牡丹國小位處偏鄉交通不便，校方2014年起結合教育部、成旅愛心基金會、獅子會、國泰慈善基金會等民間資源設立「牡丹弦琴樂團」，全校1年級6年級都要學習小提琴，曾參加全國學生音樂比賽，去年更赴日與九州宮崎市大淀小學校音樂交流，每逢放學午後校內飄揚著悠揚琴聲，是偏鄉少有的弦樂社團學校。

「練琴成為上學的動力！」特教生小婷（化名）自幼父母離異，由低收入戶祖父一手撫養長大，入學後從一個連五線譜、中低音符都看不懂的「樂盲」，如今已經可以獨立演奏出《卡農》、《歡樂頌》等經典歌曲；小婷說，練琴是他上學最快樂的事情之一，期盼未來可以去慈善機構定期表演，把提琴的美妙樂聲分享給大家。

另名學生小展（化名）父母離異、爺爺生病中風，自幼由奶奶打工扛起家計，剛入學時情緒不穩定、對小提琴興趣缺缺，教練相中他身材高壯，安排他改學大提琴，他發現拉琴時可以忘卻煩惱，慢慢地愈拉愈好、重拾自信，去年畢業後加入雙溪國中弦樂團，獲得善心人士捐贈全新大提琴，讓他在家也能練習，繼續完成他的音樂夢。

「整座校園充斥著『嘰乖嘰乖聲』鉅木頭聲，是最磨人的過渡期！」牡丹國小校長范瑞瑩笑說，小提琴門檻高，初學時的刺耳琴聲最是磨人，教練為讓孩子在家也能練習想出妙招，刻意選奏《望春風》、《四季紅》等耳熟能詳的台灣民謠，讓家中阿公阿嬤聽得開心；目前全校1到6年級共18名團員，期盼透過音樂培訓孩子第二專長，進而找到自信。

(中時 )