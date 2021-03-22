藻礁公投連署日前送交中選會時已超過70萬份，有民眾不禁納悶，為何藻礁牽涉環保重大議題，環保主責機關環保署在整個連署過程卻不發一語？環保署長張子敬表示，環保署負責監督環評承諾的落實，與環團溝通是開發單位的事。

立法院經濟委員會今(22)日邀請環保署長張子敬進行環保署業務報告並備質詢。

張子敬表示，環保署是環評的主辦機關，所以在環評審查通過後，對於相關議題都已經做了一定程度的處理，站在環保主管機關立場會監督落實環評審查結論，至於跟環團的溝通調整，這是開發單位要去做的事情。

(中時 )