全台第一，強強聯手！3C通路燦坤宣布於即時外送平台foodpanda上架，滿足日常生活中的3C即時需求，舉凡滑鼠、鍵盤，各式線材與日常生活3C必需品，只要動動手指，便快速自動送到家，免除外出、線上網購等待時間，讓生活需求更加便利；燦坤為3C通路業界的首發先驅，與外送平台合作為市場創舉。

除此之外，凡是於foodpanda上購物皆享燦坤會員價，新客不限商品消費滿200元，輸入折扣碼COW100，可現折100元，等同最高5折優惠。

燦坤表示，除打造智慧生活，更貫徹原有的3A4心服務：Anytime、Anyone、Awesome，隨時滿足消費者生活中的各種需求，用心經營、安心的購物環境、貼心服務，讓消費者放心把需求交給燦坤。

燦坤董事長林技典表示，燦坤透過外送平台合作，希望滿足消費者的需求，讓消費者不用出門也能感受到燦坤的貼心服務；林技典表示，目前先以雙北十間大店門市上線為主，後續將以全台門市上線為目標。

foodpanda亦表達對於本次與燦坤合作高度期待，將外送版圖拓展至3C及辦公用品，提供消費者更多樣的選擇。

目前第一波合作營運門市包括內湖旗艦店、南京旗艦店、基隆旗艦店、和平旗艦店、士林旗艦店、信義店、新景美店、中和旗艦店、金城店及新店中興店。

(中時 )