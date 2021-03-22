許多年輕人感傷，沒有父母的贊助，很難靠自己買房，尤其是在台北市，更是望房興嘆。然而一名台北市公務員，爸媽願出500萬元贊助他買房，但他卻對買房諸多猶豫，比較想拿這筆錢去進行保守型投資理財。有網友相當中肯地指出，「父母買房錢就拿來買房吧，不要想東想西」，更說大部分年輕人投資各種理財，常是用賭的方式想短時間賺大錢，最後幾乎都是賠。

一名網友在論壇《mobile01》以「請教關於在台北市購房的綜合問題」為題發表文章，他稱自己是「可悲的台北市魯蛇公務員」，父母願幫忙出500萬的買房錢，他原想拿這筆錢去進行保守型投資理財，但父母比較保守，只有買房才願意出。

因此他提問：

1.各位同意房價至少要10年後才會降嗎？

2.如果是考量到投資問題，是否要以蛋黃區為買屋首選(本人最多1200-1300萬)

3.買房是否一定要2房以上，以後才好賣出

4.30年以上的老公寓是否，以後會很難脫手

該網友表示未來可能商調到中南部或者鄉下任職，買房是否常住很難說，因此要考量日後是否好脫手，有無升值的空間。

有網友嘆：「父母有錢給500w還叫自己魯蛇？」、另名網友則中肯指出：「大部分年輕人拿幾百萬去投資各種理財，常常是用賭的方式想短時間賺大錢，最後幾乎都會把本金賠掉3成或更多，能穩定獲利的少之又少。父母買房錢就拿來買房吧，不要想東想西，反正有多少預算就看哪邊的房子。」。

還有人說：「父母的五百萬本意我想是讓你買房『自住』, 讓你買房不要負擔太大，少努力好多年，要感恩了！」、「中古屋便宜，會比昂貴的新房屋好脫手…如果台北房價暴跌，其他地方房價也會暴跌，所以換屋影響不大，找生活機能好且便宜的中古屋比較好脫手換屋」。

(中時新聞網)