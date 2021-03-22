AZ疫苗開瓶後可接種10人，為避免疫苗耗損需規畫集中接種，開瓶後於6小時內要使用完。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義長庚醫院為縣內第一家AZ疫苗接種合約醫院，今天預約30人接種，第二劑預定8週後施打。（張毓翎攝）

台灣首批牛津AZ疫苗22日起由醫護人員先施打，嘉義縣長翁章梁下午1點半到嘉義長庚醫院視察施打情形，由嘉義長庚醫院副院長蕭政廷帶頭接種；「沒有想像中恐怖！」施打後的侯姓護理師說，報導指AZ疫苗在國外施種時發燒等不良反應，施打前心裡七上八下，但她打完後身體未出現不適，跟施打流感疫苗的感覺不相上下。

翁章梁說，他是第二波施打對象，輪到他的時候，他一定第一個施打疫苗。另有媒體問到，位於海區的長庚是目前縣內唯一施打疫苗的醫院，因此可能未來不利山區民眾到長庚施打；對此，他回應，現在第一波開放給醫事相關人員施打，未來開放一般民眾施打時，衛生局將針對交通部分，做更完善的規畫。

嘉義縣政府衛生局表示，嘉義縣配合中央疫情指揮中心首波開放第1、2風險等級醫事相關人員接種，嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院、臺中榮民總醫院灣橋分院4家專責醫院醫事人員，均為這次首波開打對象，經調查目前共計1702名專責醫事人員有施打意願並登記。

嘉義縣政府衛生局長趙紋華說，AZ疫苗開瓶後可接種10人，為避免疫苗耗損需規畫集中接種，開瓶後於6小時內要使用完，嘉義長庚醫院為縣內第一家AZ疫苗接種合約醫院，分配到1000劑疫苗，今天預約30人接種，第二劑預定8週後施打。

院方表示，為讓疫苗順利接種，特於地下室1樓開設專責門診區（原急診留觀室）規劃接種動線；人員施打前，醫師會進行過去病史、過敏史、相關症狀等理學評估，然後必須在規劃好的專區施打，施打後休息觀察30分鐘以確定有無不適反應。同時還設立了24小時的關懷機制，讓施打員工能隨時即時反映，以因應處理。

(中時 )