台中市勞工局鼓勵青年進入並站穩職場，累積職場發展實力。（盧金足攝）

台中市府與國立中興大學合辦今年上半最大場就業博覽會「牛市大發、犇向幸福」，27日將在中興大學惠蓀堂登場，邀請國內65家知名廠商參與，設置「幸福企業」、「台商回流」、「高薪職缺」、「上市櫃公司」、「綠能產業」、「服務業」、「生技暨科技」、「精密製造」8大專區，提供5600個工作機會，其中有光電大廠最高薪資上看6萬2000元。

勞工局代理局長羅群穆指出，去年因應疫情影響，開設全國首創辦理視訊就業博覽會，廣受企業及求職者好評，初步媒合率近七成。

目前疫情趨緩，市府與中興大學邀集65家廠商辦理現場徵才活動，並因應線上求職趨勢舉辦「面對鏡頭求職術」講座；還有履歷健診、就業金安薪獎勵諮詢等貼心服務。

羅群穆表示，就業博覽會參加廠商，包括台灣近年最大的外商投資公司台灣美光、全球最大單車避震器瑞士商弗克司等大廠，其中，有科技大廠開出起薪5萬元的工程師職缺，也有光電大廠最高薪資達6萬元以上。

「高薪專區」則有逾8成職缺起薪超過4萬元，而「幸福企業專區」廠商在薪資、福利、員工發展各方面均有突出表現

，且曾獲頒勞工局「幸福職場」星等獎，建議求職民眾可視自身專長條件多方嘗試，找到最適合自己職缺。

勞工局表示，市長盧秀燕上任後力拚經濟，吸引企業投資台中，截至今年2月企業投資台中件數高居全台第一，投資金額合計超過7343億元，並開創逾1萬5000個就業機會，活絡台中就業市場，為在地市民創造多元就業機會。

市府積極與台中17所大專院校合作，集結產、官、學三方力量，提供中市青年多元優渥的工作機會；此次就業博覽會是市府與中興大學第18年合作，深受許多企業及求職者喜愛，已成指標性就業博覽會。

台中市就業服務處指出，市府重視青年就業議題，整合中央及府內相關資源推動「就業金安薪」方案，提供「跨域補助金」、「短期職場適應金」、「上工獎勵金」三項補助，鼓勵青年進入並站穩職場，累積職場發展實力。

(中時 )