不少人對公務員的刻板印象就是收入穩定、福利制度完整等。近日一名女網友分享，在社會局工作已4年，現在便民服務愈來愈多，再加上人力又少，根本就是在賣血賣命賣肝，加班更是家常便飯，「壞處一堆又被普遍民眾仇恨」，經歷曝光後，不少網友也替她打氣。

原PO日前於PTT女人板表示，一直以為公務員很好混，家人不斷洗腦，拚命考上後，進了社會局4年才發現，一切不如她想像，「壞處一堆又被普遍民眾仇恨」，所謂的米蟲公務員真的是僅存的老人。

原PO她透露，現在便民服務及福利愈來愈多，常常上頭一個政策或選舉就把大家搞瘋，在預算不夠、人力不足的狀況下，一個人當兩個人用，約聘的社工也都非常辛苦，工作沒有比正式人員少，根本不可能正常上下班。

原PO說，假日市府大門前一大排機車，其實都是加班的同仁，公務員不僅加班費超少，一整年一個科別只有16萬，要分給50人，大家都不敢報太多加班時數，但換休又休不完，「大家以為加班費很好賺？根本大錯特錯」。

原PO表示，每天都有得和公文有效期賽跑，堆積如山的公文及陳情案，一人要卡兩份工作，每天加班都來不及了，真的沒有人在擺爛，但不少民眾對於公務員總是認為「又閒又涼的爽差」。

原PO認為公務員唯一的好處就是穩定，但在這之前必須經歷唸書壓力、考試折磨，以及為長官、民眾加班的壓力，因此當周遭人問她怎麼考上的，她都會反問「你確定想清楚了嗎？公務員當然一定有爽缺，但輪得到你嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛替她打氣加油，「公務員真的不如想像輕鬆，身邊朋友也是每天加班加到爆」、「我朋友也是考進公務員，聽說每天光是收發公文，再加上其他雜事，每天沒日沒夜的加班，完全顛覆我對公務員的想像」；另外也有人表示，「各行各業真的都很辛苦，應剔除既定印象、仇視特定行業」。

(中時新聞網)