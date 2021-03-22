新北市瑞芳區舊三貂嶺隧道塵封35年，經市府打造成自行車道，預計今年底完工，市長侯友宜今（22日）前往視察。（葉書宏攝）

新北市瑞芳區舊三貂嶺隧道塵封35年，經市府打造成自行車道，預計今年底完工，市長侯友宜今（22日）前往視察。（葉書宏攝）

新北市瑞芳區舊三貂嶺隧道塵封35年，經市府打造成自行車道，預計今年底完工，市長侯友宜今（22日）前往視察，他表示，舊三貂嶺隧道至今仍古樸完好，採用環境友善的施作方式，再現舊隧道百年風貌，藉由推動「青春山海線」低碳旅遊，帶動瑞芳、雙溪昔日風華。

侯友宜表示，舊三貂嶺鐵路隧道今年剛好建成百年，同時見證煤礦產業及旅客運輸的歷史軌跡，且有賴當年建造工法精良，讓這些美麗古樸的隧道得以保留至今。

市府團隊採用環境友善的施作方式，保留隧道歷史風貌及自然景觀，完工後將能讓民眾騎乘自行車，乘風體驗依山傍水的自然風景。

工務局說明，三貂嶺自行車道工程於2019年9月開工，分兩階段進行，第1階段為興建自行車休憩站，東口段過去曾做為國軍橋隧連房舍空間，修繕改建為自行車休憩站，提供遊客駐足、休憩、解說導覽使用，並在隧道口花園廣場前牆面布設歷史導覽解說資訊，讓遊客了解隧道的發展歷程，已在2020年完成，將於第2階段完成後一併啟用。

第2階段為自行車道主體工程，由牡丹車站為起點，經過休憩站後，再穿越舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約3.19公里，由三瓜子隧道出來後，以棧橋方式沿著山壁以輕巧與低視覺衝擊方式設置，使其隱藏在樹林中，預計於2021年底前開放使用。

工務局表示，近年來瑞芳和雙溪地區低碳輕旅行興盛遊客也日漸增加，這兩區在雖然咫尺相鄰，卻受地形阻隔難繫，新北市政府希望透過開闢三貂嶺舊隧道自行車道，串連附近景點，騎乘鐵馬並沿路欣賞自然天成尚未開發的美景，縱情於山間小路，恣意享受風馳電騁的愜意行旅。

(中時 )