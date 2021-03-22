AZ新冠疫苗配送金門30支，預計可施打300人。（金門縣衛生局提供）

AZ新冠疫苗開打，目前仍維持「零」確診的金門，首批也獲分配30支，預計可施打300人。縣衛生局表示，若一切安排順利，金門醫院第一線醫護人員最快3月26日可打下第1針。

COVID-19此次配送的AZ疫苗，是在3月19日中午送抵金門，當天下午即由當地唯一的衛福部金門醫院領回，配送的數量為3盒，每盒10支，每支5CC，共計30支，預計可施打300人。

縣衛生局說明，該批疫苗依中央接種對象順序，目前為提供專責病房、負壓隔離病房或負責採檢之醫事人員接種，並依中央規定工作人員風險分類共有3級。第一級為直接照顧（含採檢）COVID-19確診／疑似個案第一線工作人員、第二級為非直接照顧(含採檢)COVID-19確診／疑似個案之第一線工作人員、第三級為非第一線工作人員。目前醫院分別擬接種人數為207人、87人及79人。另其他診所分別擬接種人數為59人、13人及79人。總數合計有524人。

李金治副局長表示，由於疫苗開封效期只有短短6小時，開瓶後就要1次打完，每支均會湊足10人，才會開瓶施打。（李金生攝）

副局長李金治表示，COVID-19疫苗接種方式採有意願調查，由該局函請各醫療院所將有意願之名冊送交轄區衛生所彙整上傳系統，但調查後人員可自由選擇預接種之廠牌，無強制性。

目前，金門醫院擬定接種時段為星期三和星期五上午採「預約制」，最快日期是3月26日，但已完成登記者僅有8人。由於疫苗開封效期只有短短6小時，開瓶後就要1次打完，因此每支均會湊足10人，才會開瓶施打。

AZ新冠疫苗開打，金門醫院第一線醫護人員最快3月26日可打下第1針。（李金生攝）

該局指出，金門依中央開放之接種順序，目前以維持醫療量能的對象為優先，未來將依開放順序進行維持防疫量能、高接觸風險工作者、因特殊情形必要出國者、維持治安等社會機能、維持機構及社福照護系統運作、維持國家安全正常運作、感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡、可能增加感染及疾病嚴重風險、感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡等相關對象來接種。

(中時 )