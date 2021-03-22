台北市文山一分局員警王柏鈞因與黑道聯手詐騙退休建商，遭依詐欺罪判刑1年2月。王員遭台北市政府核定記2大過免職，他不服提告，主張免職處分過重，但台北高等行政法院不採認，判王員敗訴，可上訴。

受害退休建商2017年9月找天道盟不倒會大哥賀鈿灃協助追討債務，賀男再找自稱「維安查報隊」的洪清瑞、林敬富2人幫忙，到債務人住處「舉牌抗議」，3人因向警方聲請集會遊行，而認識王柏鈞。

賀男等4人後來得知建商有感情問題，誆稱檢調在偵辦建商婚外情，設局詐騙建商550萬元得逞。王員後遭台北地院依詐欺罪判刑1年2月，警局考績委員會也認定王員涉案情節重大，敗壞官箴，嚴重損害政府及警察機關聲譽，予以記2大過免職，陳報北市府核定。

王員提行政訴訟救濟，主張縱使他行為不檢，還未達嚴重損害政府及公務員聲譽，免職處分過重。但北高行認為，王員不爭執其詐欺犯行，圖謀不法利益及言行不檢，損害公務員聲譽的事證明確，原處分並無違法，判王員敗訴。

(中時 )