劉若英新歌〈各自安好〉MV特別邀請張孝全與林依晨演出，兩人完美詮釋分手的情侶，在各組家庭後再次相見，才發現現在身邊才是最對的人，也能釋懷地說「別來無恙」，因為過去，成就了二個幸福，最後相視而笑，是件動人且難能可貴的一件事。

張孝全與林依晨繼電視劇《18歲的約定》後，相隔許久後再度合作，劉若英說：「張孝全是很多人的天菜，戲也一直都很好，尤其他的人生也已經進入了另一個階段，演出這個角色除了帶出觀眾會入戲的魅力，他也能把成熟的心境詮釋出來。我看見他內斂的表演，很迷人」，力誇二人演技，她也一直很喜歡林依晨，「因為覺得她一直有一種純粹的感覺，我很好奇一路走來的她，內心肯定有她對重逢的詮釋。她會怎麼演出。最後我在她的眼神看到她懂這個角色，非常細膩，也會讓觀眾感動」。

工作人員透露，其實劉若英的專輯原定更早發布，但是為了等林依晨和張孝全能夠合體的檔期，硬是推後專輯的發行。因為劉若英覺得：「這次的專輯，從歌開始，我們就用一種做到最好，不將就的心情去製作，MV也是一樣，我們相信他們，那我們就等，作品出來，也證明是值得的。」

劉若英的情歌深刻刻劃都會城市女子感情觀，無論是〈很愛很愛你〉〈後來〉、〈我等你〉、〈成全〉、〈親愛的路人〉等經典歌曲，伴隨著歌迷成長，2021年的此時迎來幸福結局〈各自安好〉。製作統籌葛大為分享他創作這首歌時，最初的畫面是來自於經典日劇《東京愛情故事》最後的重逢，已分道揚鑣3年的男女主角莉香與完治再遇見，那種百感交集地對望，讓他有了這首歌的靈感。

劉若英透露〈各自安好〉這首歌，其實是從一個問號開始的，就像葛大為從日劇為起點，提出來的問題：莉香再見到完治，是什麼感覺？後來會發生什麼？有些人可能會波濤洶湧，有些可能是劍拔弩張。有沒有一個可能是：「各自安好」？於是有了這首歌，和這支MV。因此，對於各自安好的解讀，劉若英說：「我覺得《各自安好》說出了另一個可能：『還好不是你。』再次碰面，可能更加理解當初為什麼分開。一切都是過去，現在很好，未來會更好！當時分開的祝福，帶來自己現在的幸福。」

林依晨和張孝全驚喜合體詮釋這首故事，藉由馬汀（劉天明）導演韻味十足的腳本和執導，完美演繹了分開的兩人，成熟而誠摯對彼此祝福與珍惜現在幸福的表情，張孝全說：「多年後再次與林依晨合作，有種很深的感覺，因此在拍〈各自安好〉MV，歌曲一播，拍重逢那段戲時，看著林依晨，心裡有很多感觸。」這些年，兩人經歷不同的人生歷練、成長，林依晨也誇讚：「孝全當然是更成熟穩重了，很放鬆、很吸引人。」

林依晨聽完歌曲也分享心情感受，「二個人的緣份有點難說，當初不歡而散，再見面好像可以釋懷，命運會帶你走向對的人，相遇還是會傾向給祝福，各自安好。」張孝全則感受到友情的「安好」，他提及，以前很多長輩跟他說年紀越來越大，朋友會越來越少，現在逐漸能體會，雖然不一定和朋友還有聯絡，但知道對方很好，「各自安好」何嘗不是一個很好的答案或結果。《各自安好》3月17日珍藏版限量預購，3月24日全面發行，其中珍藏版特別收錄5款造型25張寫真，48頁的歌詞本，宛如一本書冊。〈各自安好〉MV將在3月22日晚上8點於相信音樂頻道首播。

張孝全、林依晨在〈各自安好〉MV裡飾演一對分手情侶再次相遇己各有幸福結局。（相信音樂提供）

張孝全、林依晨在〈各自安好〉MV裡飾演一對分手情侶再次相遇己各有幸福結局。（相信音樂提供）

劉若英〈各自安好〉靈感來自《東京愛情故事》。（相信音樂提供）

劉若英專輯中同名單曲〈各自安好〉傳達當時的祝福，是我們都幸福。（相信音樂提供）

劉若英的奶式情歌陪伴歌迷走過歲月。（相信音樂提供）

(中時 )