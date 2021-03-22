內資傳產及中小型股當家，台股大漲逾百點作收！儘管今天台積電(2330)依舊欲振乏力，早盤更與股王-大立光(3008)一度拖累台股失守16000點關卡，不過投信季底作帳及內資取代外資為台股撐起一片天，業績亮眼的航運類股、水泥類股及鴻海(2317)集團成為盤面多頭點火的重心，陽明(2609)、長榮(2603)及萬海(2615)漲停領軍台航(2617)、中櫃(2613)及四維航(5608)同步漲停，水泥類股也在台泥(1101)強勢大漲帶動下類股指數收高。

投信季底作帳及中低價股也是人氣強強滾，亞信(3169)、動力-KY(6591)、建通(2460)、隴華(2424)、揚明光(3504)、榮科(4989)、海韻電(6203)、類比科(3438)、鈺邦(6449)、群創(3481)、新揚科(3144)、笙泉(3122)、雷笛克(5230)及英濟(3294)及承啟(2425)股價強攻漲停板作收，中場過後，近期陷入整理的被動元件族群在國巨(2327)領軍攻高下止跌反彈，搭配台積電翻紅，帶動台股指數大漲逾百點作收，終場加權股價指數約16189.22點，上漲118.98點，成交量3330.57億元，OTC指數為200.43點，上漲0.55點，成交量750.36億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲5.95%，其次是水泥類股及電子其他類股，分別上漲5.21%及3.8%，表現較差者為電機類股、其他類股及營建類股，其中電機類股下跌1.26%，其他類股下跌0.57%，百貨類股下跌0.48%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲1.89%，表現最差為電腦週邊設備類股，下跌0.82%。

就技術面來看，今天台股因雙王開低以低盤開出，但傳產股轉強，搭配投信季底作帳，指數開低走高，盤中站回16100點，終場上漲118.98點，以16189.22點作收；台股於上周四封閉2月26日的空方缺口後，但周五跳空下跌收中黑，同步跌破五日、十日及月均線，雖然今天台股順利站回10日及月線，且目前中、長期均線仍呈多頭排列，但短線多方格局已遭扭轉，且KD指標從高檔轉折向下，加上國際股市震盪劇烈，預估本周台股區間整理機會較高。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，美國十年期公債殖利率仍持續攀升，導致科技股、成長股評價下修，同時也壓抑台股動能，不過就過往經驗顯示，此股債雙空現象僅屬短期，長期而言，股市終將反映經濟基本面。隨疫苗陸續大規模施打後，全球經濟活動正逐步重回正軌中，景氣行情將接續資金行情。尤其5G、電動車、Data center等長期成長趨勢族群具基本面支撐，評價漸下修至合理水位，預期由於台股具基本面支撐，將吸引資金流入，相關績優題材建議可逢低布局。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後市場將關注以下幾點：一、近期10年期美債殖利率攀高為全球股市修正的主因，在FED主席鮑威爾、財政部長葉倫等相繼為通膨不高背書後，殖利率上升曲線是否能平滑?二、2月底時數據顯示全美已有約22.6%人口接種新冠疫苗，以此速度估計，美國約在2021年12月即可完成75%的疫苗接種率，達到群體免疫的目標，後續疫苗接種的進度是否符合預期?三、美股特別是科技股2月已出現超賣現象，3月股價能否止穩甚至出現強勢反彈?若皆能朝正向發展，才利台股回穩上攻。

魏永祥指出，整體而言，殖利率走升的確不利於股價評價表現，但只要企業獲利能跟上，股市多頭格局即不會改變，故後續企業獲利的表現仍是引導股市方向的重要關鍵。以2021年台股企業獲利成長性來看，仍能支撐多頭格局。選股方面，5G相關、半導體、網通等族群持續看好，另外，優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現空間。

(時報資訊)