日股中，半導體供應商瑞薩電子（Renesas Electronics）旗下一家工廠日前發生火災，使得全球車用晶片短缺問題，更加雪上加霜。22日，在汽車大廠領跌下，日本股市也重挫。日經225指數收29,174.15點，下跌617.9點，跌幅2.07%，並創4日以來最大跌幅。東證股價指數收1,990.18點，下跌22.03點，跌幅1.09%，也終結日線連八紅。

同時，日經表現疲弱，也與19日日本央行曾表示，將不購買在日經指數掛牌的ETF(指數股票型基金)，但會買東證的ETF，故東證跌幅也不若日經跌得如此深。

瑞薩電子大跌4.89％，因這家全球車用晶片第三大供應商表示，自己慘遭祝融侵害的產線，至少需一個月左右時間才能恢復正常。故原本車用晶片就短缺的問題，將在短期內更無解。

運輸相關設備商跌最大，其次是保險業。

本田汽車跌3.63％，日產汽車跌3.7％。 汽車零件製造商電裝跌4.94％，豐田汽車（Toyota Motor）也跌3.26％。

受到日央行表示，不再購買日經掛牌的，但只會買東證的ETF後，在日經指數中交易的大型權值股，如旗下有Uniqlo知名品牌的迅銷跌4.54％，而大金也跌了4.02％。

Pictet資產管理表示，22日日股大跌，是因為出現許多負面干擾因素，例如瑞薩火燒廠，以及日本央行ETF購買政策出現重大改變。不過，從基本面而言，美國公債殖利率上升，可能才會是大盤要下修的主因。

東京海上控股跌5.55％，因這家保險公司擔心已破產的英國 Greensill金融機構，自己將會受到更大財務方面牽連。

(時報資訊)