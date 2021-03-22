以色列遊戲與廣告科技大廠ironSource周日宣布，同意透過與美國私募股權投資公司Thoma Bravo所支持的空殼公司合併以推進上市計畫，這項合併交易對ironSource的估值高達111億美元。

與特殊目的收購公司（SPAC）Thoma Bravo Advantage達成的交易，預計將為ironSource帶來高達23億美元的現金收益，其中包括超額認購的PIPE（上市後的私募投資）13億美元，以及Thoma Bravo Advantage信託帳戶持有的10億美元現金。

Thoma Bravo Advantage今年一月以股票首次公開發行（IPO）方式，在紐約證交所掛牌上市。

ironSource為開發商提供一個可以獲得用戶，並在手機遊戲中顯示廣告的平台。這項合併案對IronSource的估值，遠遠超出該公司最近一次在2019年進行私募融資時的身價15.6億美元。

該公司聯合創始人兼執行長Tomer Bar Zeev表示，ironSource原本決定要採取傳統的IPO方式上市，但是在一位共同的朋友建議他與Thoma Bravo Advantage董事長Orlando Bravo通話後，公司便決定改變計畫。Bar Zeev表示：「我立刻了解到，我們對於如何建立一家公司與如何經營公司的看法多麼契合」。

(時報資訊)