外資今天再賣超台股50億元，累計今年以來外資賣超台股達110.6億美元！台北外匯經紀公司今盤中新台幣匯價觸及28.5元，台股今收盤雖漲逾百點，但新台幣匯價則成功回測關鍵價位。

匯銀分析，因美債殖利率急升，帶動美元指數反彈以及外資匯出，使台幣上周跌破28.4整數關口，創兩個月盤中及收盤低位。今盤中新台幣匯價再測28.5元到手。

台股方面，今雖然外資持續站在賣方，但內資法人及散戶撐盤，收盤漲逾百點呈「股匯不同調」。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，上週央行決議維持重貼現率在1.125%不變，並將今年GDP成長預估上修至4.53%，顯示對於整體經濟成長表現看升，台股基本面堅實。房市方面，繼12月無預警祭出不動產針對性審慎措施後，3月18日再出第二波房市管制措施，主要方向是調降貸款成數，特別是針對公司法人、自然人第3戶以上或高價住宅，後續可留意資金是否從房市轉向股市。

(時報資訊)