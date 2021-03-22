隨著國際經濟回升加上鋼鐵需求增溫，國際鋼價一片漲聲，中鋼(2002)日前開出4月及第二季內銷鋼品盤價亦續漲，中鴻(2014)也跟進漲價；中鋼看下半年鋼市仍偏正向，中鋼領軍，鋼鐵股今日漲多跌少。

中鋼先前開出內銷盤價續漲，其中，4月單月盤為連續第十個月漲價，平均小漲1.7%；第二季內銷盤價為連續第三季調漲，平均漲幅達8.3%。中鋼表示，本次緩漲展現最大誠意，預計鋼價仍具補漲空間。

近期國際原物料續漲，持續帶動全球鋼鐵行情，中鋼指出，亞洲鋼價大幅落後歐美，中國大陸寶鋼開出4月份盤價，熱軋持續上漲每公噸300人民幣，越南河靜鋼廠5月份內銷熱軋亦調漲45美元，後續亞洲鋼市仍具備補漲向上動能。

展望下半年，中鋼認為，隨著各國逐步開始施打疫苗，疫情可望趨緩的情形下，全球用鋼需求可望繼續增溫，另一方面，中國大陸明令限制鋼廠粗鋼產量，也有助支撐國際鋼市行情，因此對下半年鋼市正向看待。

跟進中鋼腳步，中鴻4月盤價也續揚，冷熱軋及鍍鋅鋼捲每噸漲500~700元，外銷盤價則依產品及地區不同每噸調漲10~35美元，展望後市，中鴻同聲看好隨鋼材需求增強，國內鋼市仍具補漲動能。

中鴻表示，原物料價格維持高檔，日前亞洲指標鋼廠已相繼開出漲盤，顯示鋼市供給緊張格局未變，考量終端用戶競爭力，4月盤價冷、熱軋鋼捲每噸小漲500元，鍍鋅鋼捲則漲700元，外銷則依產品及地區別調漲每噸10~35美元，連續10月走揚。

展望後續價格，中鴻分析，近期全球製造業景氣復甦趨勢明顯，促使歐美地區鋼價持續向上；隨中國春節後復工，下游產業需求加速釋出，鋼材社會庫存反轉去化。國內方面，工具機廠及零件業第二季訂單幾乎滿載，顯示終端產業復甦力道強勁，預計今年在各地景氣、需求復甦下，國內製造業需求也逐步成長。

此外，中國「十四五規劃」加快推進新型基礎設施、新型城鎮化，以及交通、水利等重大工程，並積極壓縮粗鋼產量以達到碳中和目標，因此，在全球鋼鐵產業供需結構持續改善下，預料鋼市有望保持穩健成長，國內鋼市仍具一定補漲動能。

中鋼集團中鋼、中鴻、中鋼構(2013)今日股價持續穩健，下游的燁輝(2023)、新光鋼(2031)等股價同步收漲。

(時報資訊)