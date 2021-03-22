台大地質系特聘教授吳逸民，今天獲教育部頒發學術獎。（林志成攝）

高科大鐵道中心8年多來協助高鐵、台鐵、及捷運系統零組件，取得超過42件國內專利，還將至少21項技術移轉給鐵道公司，在其中扮演關鍵角色的高科大電子工程系教授張簡嘉壬，今天獲教育部頒發第3屆國家產學大師獎。

教育部今天在晶華酒店舉行第24屆國家講座主持人、第3屆國家產學大師獎及第64屆學術獎頒獎典禮，分別有7人、3人及10人獲獎，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌均出席頒獎。獲選國家講座主持人每年獲獎助200萬元、連續3年；國家產學大師獎得主可獲90萬元獎金；學術獎得主可獲90萬元獎金。

獲得國家產學大師獎的張簡嘉壬，小時候其實是個超級沒自信的小孩，他出身公務員家庭，在農村長大，不喜歡背誦學科，與資優生也沾不上邊，直到小學五年級，無意間接觸電子零組件套件，從此一頭栽進電子學的世界，也徹底改變了往後的命運。

張簡嘉壬在鐵道領域的研發上卓然有成，他表示，台灣是全球科技製造業重鎮，有發展軌道技術的理想環境，透過開發與原廠系統相容產品，並掌握機電核心系統技術，可以完成「國車國造」的最後一哩路，讓台灣躋身軌道機電核心系統輸出國家之林。

今年學術獎得主台大地質系特聘教授吳逸民，是無疆界防災的地震預警先驅，目前台灣地震發生時民眾可在手機上收到國家級警報，這項區域型預警系統的開發，吳逸民就是主要貢獻者。他當年在中央氣象局任職時建立地震預報系統，在921大地震時僅花102秒就找出震源，震撼全球科技界。

後來吳逸民又研發出低價位的P波警報器，可在最大震動來臨前的5到8秒發出預警，讓民眾可以關瓦斯、住一樓則可逃出來及即時躲在桌子底下等，減少災損。他還將這套系統輸出到世界各國，並協助有地震風險的開發中國家研發防災系統，充分展現了無疆界科學家的無私奉獻精神。

(中時 )