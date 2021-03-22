圖為2011年台東航空站9日舉辦30周年慶園遊會，安排有F5E戰機分列式表演。（資料照／莊哲權攝）

2架F-5E單座戰機疑擦撞墜海，雷達光點消失於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港，距岸1.4浬海域處。（圖／戴志揚翻攝）

國防部2架F-5E戰鬥機於屏東牡丹岸際疑似空中擦撞墜海。(國搜中心提供)

2架F5E單座戰機下午3點18分從台東志航基地起飛，在屏東旭海漁港外海1.4海哩處，上空進行例行訓練時發生擦撞墜海。據最新消息指出，已經尋獲中尉羅尚樺，但失去生命跡象，送往馬階台東分院急救，另持續搜尋上尉潘穎諄。

國防部黑鷹直升機16時41分於海上發現中尉羅尚樺，目前正在進行吊掛作業轉送醫院，並持續搜救另一位持續搜救上尉潘穎諄。空軍司令熊厚基上將也將趕往台東。

目前F-5戰機全面停飛。稍早在失事地點岸邊尋獲飛官彈射後的座椅，九鵬派出所員警於台26線73公里處發現1具傘具連座椅，目前未發現人員。據了解，失事軍機上尉潘穎諄疑未跳傘、座椅應為羅尚樺中尉座機彈射。

國搜中心指出，15時10分國搜中心獲報立即通報國防部搜救機起飛，並通報消防署請台東縣消防局、屏東縣消防局、警察局派人車前往搜尋，並請空勤總隊搜救機侯令起飛。15時14分海巡署出動PP-3568艇，線上調派PP10057艇、PP-10068艇搜救中。15時22分國防部黑鷹搜救機起飛前往搜尋，並於16時14分九鵬派出所員警於台26線73公里處發現1具傘具連座椅，目前未發現人員。

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架疑在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙則候令出勤。

空軍7聯隊政戰主任吳榮華表示，兩架F-5E空中擦撞的2名飛官為：潘穎諄上尉，機號5286，空官104年班，約28歲；羅尚樺中尉中尉，機號5287，空官106年班，約26歲。

(中時 )