攝影玩家「鈴木二郎」在以臉書社團分享自阿里山公路上方空拍影片和照片，山坡地被燒得一片焦黑，場面震撼。（「鈴木二郎」攝，取自臉書「嘉義之美」社團∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山森林大火自18日被發現起火蔓延，至今已燒了1.6公頃，因當地水源不足，山坡地形陡峭，盡管採陸空灌救，仍難以克服地形和天候障礙，直到今天天候轉雨，山上溼度增加，火勢才在22日下午3點多熄滅，而攝影玩家「鈴木二郎」透過臉書社團分享自阿里山公路上方空拍影片和照片，山坡地被燒得一片焦黑，場面震撼。

林務局嘉義林區管理處大埔事業區第228、229林班地森林火警，延燒至今第5天，火勢仍未完全熄滅，「鈴木二郎」將現場空拍照分享在「嘉義之美」臉書社群，眾多網友看到照片都驚呼「燒好大一片」。

「鈴木二郎」貼文提及天乾地燥、小心火燭，也提醒「癮君子」不要亂丟菸蒂，因為不小心就可能燒得山頭光禿禿，他也提醒該區霾害嚴重、落石不斷，前往山區要小心，同時也感謝警消人員滅火，以及參予人員，謝謝他們的辛苦付出，才能讓大家有通往阿里山上的安全的路。

嘉義林管處指出，火場累計延燒面積1.6公頃，至今天主要剩兩處火場，就位在阿里山公路下邊坡，今因天候不佳，直升機無法從空中灑水，已加派地面人力達89人，由森林護管員進入火場布置水線採直接灌救滅火及火場殘火處理，至下午3點15分現場已未見火煙，為避免死灰復燃，林管處人員仍在現場監控中。

森林護管員進入火場布置水線採直接灌救滅火及火場殘火處理，截至目前為止火勢仍未完全熄滅。（嘉義林區管理提供∕呂妍庭嘉義傳真）

森林護管員進入火場布置水線採直接灌救滅火及火場殘火處理，截至目前為止火勢仍未完全熄滅。（嘉義林區管理提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )