包子裡面沒有餡料，吃起來會是怎樣？日本品牌井村屋近日推出一款「無餡料包子」，也就是整顆包子只有皮、沒有餡，沒想到一上市就被搶購一空，日本媒體認為完全顛覆想像，在網路上引起討論，台灣網友一看納悶「不就是饅頭？」讚嘆「不愧是名店，行銷能力高明」。

這款無餡料包子被命名為「素丸」，一盒6顆，售價1080日圓（約新台幣281元），平均一顆約新台幣47元，微波後即可食用，除了品嚐麵糰的原味，消費者也可依自己喜好，加入其他餡料。

只有皮、沒有餡的「無餡料包子」，被日媒稱讚是革命性商品，顛覆想像。(圖/截自井村屋推特)

日本品牌井村屋近日推出一款「無餡料包子」，微波後即可食用，除了品嚐麵糰的原味，消費者也可依自己喜好，加入其他餡料。(圖/截自井村屋推特)

至於為什麼要做「無餡料包子」，根據井村屋推特說明，是源自於有消費者反映，希望店家可以做沒有任何餡料的包子，沒想到無餡料包子一推出就成功引起關注，不到兩個月就被搶購一空，還被日媒《FNN》大讚「顛覆想像」。

這款無餡料包子被命名為「素丸」，一盒6顆，售價1080日圓（約新台幣281元），平均一顆約新台幣47元。(圖/截自井村屋官網)

日本「無餡料包子」熱賣，也在PTT上引起討論，台灣網友紛紛回應「不就饅頭啊」、「裝笑維喔」、「以後會發現夾肉鬆、肉腿、乳酪吃更是一絕」、「這要研究6年！？」，有網友讚嘆「不愧是名店，行銷能力高明」，笑說「原來台灣一直錯過賣饅頭給日本人的商機」。

還有網友酸「不知多久前就有的東西也叫發明？」、「笑死」、「再10年看能不能發明饅頭夾蛋」、「順便包鳳梨」、「哪天日本發明貢丸湯都不意外」、「大驚小怪」。

(中時新聞網)