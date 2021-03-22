A股三大指數22日開盤漲跌不一，開盤後三大指數衝高。盤中，指數曾衝高回落，創指、深成指一度雙雙翻綠；臨近午盤，三大指數回暖，個股漲多跌少，碳中和及相關類股持續活躍。午後，三大指數維持高位震盪，加上碳中和概念股繼續拉升領漲兩市，醫美、旅遊類股異動走高，帶動整體大盤上揚。

截至22日收盤，滬指漲1.14％，報3,443.44點，成交額人民幣（下同）3,325億元；深成指漲1.14％，報13,760.97點，成交額4,274億元；創指漲1％，報2,698.26點，成交額1,408億元。整體來看，整體成交相對低迷，全日成交量近7,600億元左右，北向資金大幅淨流入，全日淨買入超70億元。

新浪財經報導，興業證券認為，過去1個月多市場受到美債收益率上行的衝擊，市場出現較大幅度的調整。往中長期看，回歸業績基本面，一方面中美經濟復逐步甦；另一方面結合年報、2021年第一季財報等數據，公司業績將是下一階段觀察重點。

(工商 )