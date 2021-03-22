Gap在全台設置專屬訂製區，包含「布章燙印」與「客製化電繡」服務，讓全台消費者皆可燙印可愛布章，電繡服務也從台北ATT旗艦店拓展到Gap板橋大遠百店、台中大遠百店，新竹巨城店預計上線。

為了滿足消費者的需求，Gap去年起在全台門市設立「專屬訂製區」，讓消費者皆能以「布章燙印」的方式，把個性圖案燙印在自己購買的產品上，打造專屬於自己的風格服飾。

而為因應廣大消費者對個性化商品期待，繼台北ATT旗艦店後，Gap加碼於板橋大遠百﹑台中大遠百門市推出「客製化電繡」服務，而新竹巨城門市更將於5月同步跟進，Gap盼藉由提供高客製化程度的電繡服務，讓消費者能把購買的產品，利用繡上圖案或文字的方式，展示獨有的風格穿搭

Gap強調，未來也將持續推出不同主題的布章與電繡款式，包括大人小孩都喜愛的星際大戰、與香港知名設計師Ken Lo合作的擁抱聯名系列等。

(工商 )