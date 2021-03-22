高盛公司表示，該公司客戶正在密切關注美國政府加稅事項的進展。他們的經濟學家預計，下未來將會付出更高的稅率，包括提高企業收益。拜登在競選中提出的稅收計劃，將把國內收入的法定公司稅率從21％提高到28％，部分抵消了2017年《減稅和就業法案》中通過的35％的減稅幅度。該計劃還將提高對外國收入的稅率（也稱為「 GILTI」稅），並製定最低公司稅率。

高盛估計拜登的稅收計劃將使2022年的S＆P500每股收益減少約9％。但高盛警告，如果美國公司法定稅率被提升至25%以上，將對美股構成顯著的下跌風險。

但是，高盛的經濟學家認為，國會將通過較小的漲幅。高盛對當前的每股收益197美元估算值，是假設法定稅率提高到25％，即影響收益為3％。加息至25％以上或通過其他提議（如GILTI加稅）將構成美股下跌風險。另外，在分階段實施的加息措施可能會在多個年度內影響收益，但投資者可能會在明確影響後立即為全部影響定價。

在股票市場中，下一個財政方案的相對贏家和輸家將取決於具體法規內容。傳統基礎設施投資將使工業和建築材料公司受益，而綠色投資將使贏家擴大到可再生能源公司。關於公司稅制改革，提高國內法定稅率將主要影響國內業務占比較高，且有效稅率接近法定稅率的公司，這些公司是2017年減稅的主要受益者。就行業別而言，這包括金融，工業和消費類公司。

相比之下，對海外收入設定最低稅率等提議，將對訊息技術和醫療保健等低稅「成長型」行業構成了最大的風險，對面向國內的行業的影響則要小得多。

除公司稅外，資本利得稅也是拜登新一輪增稅計劃的重點，高收入者的資本利得稅預計將從目前的20%水平上調。高盛表示，歷史經驗顯示，資本利得稅的上調會導致短暫的股票拋售行情。

(中時新聞網)