父親發現女兒與男網友私密事情，氣炸爆打她一頓，基隆一名蔡姓男子，某次與女兒聊天，得知她認識一名男網友，且不到一個月就發生性關係，蔡男聽到女兒「突然爆料」，竟狂毆打女兒，導致身體多處挫傷，而女兒也隨即報警告父親家暴。

蔡男去年3月18日，與女兒在家中聊天，期間兩人聊到感情話題，女兒不小心爆料在網路上認識一名男子，且不到一個月就開始交往，也已經上床發生關係，蔡男聽到這裡已經感到憤怒，女兒甚至表示要與對方結婚。

蔡男認為女兒行為過於草率，無法支持女兒的決定，兩人因此大吵一架，暴怒的蔡男失控毆打女兒，導致對方前額挫傷、左肩瘀傷、前胸挫傷等，事後女兒也到警局報案，對父親提告家暴傷害。

基隆法院審理此案時，審酌蔡男對犯行坦承不諱，表示會毆打女兒，是因為愛女心切，本身就不贊同網路交友，怕女兒對此沉迷，加上女兒與對方認識時間太短，不過若女兒真心想結婚，自己也不會反對；法官則認為，蔡男未用理性方式女兒溝通，而是用暴力方式，也尚未與女兒和解，最後判處蔡男拘役30天，得易科罰金3萬，可上訴。

(中時新聞網)