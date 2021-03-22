不只台北士林夜市生意慘兮兮，台中逢甲商圈逛街人潮也創近13年來新低。根據逢甲大學「統計行銷研究小組」調查，逢甲商圈去年人潮流量僅剩839萬人次、全年整體營業額僅62.1億元，此外，商圈內住宿商機、到訪者住宿比例都較前年低。

逢甲大學「統計行銷研究小組」針對逢甲商圈人流、商機等進行長達13年的調查分析，近日並公布2020年商圈營運情況，該小組指出，去年逢甲商圈逛街人潮全年總計僅約839萬多人次，期中，周一至周四每天約有1萬6000多人次，周五可達1萬9000多，周六、周日則可達到約4萬3000至4萬5000人次左右。

再拿去年的數據對比前幾年，逢甲大學「統計行銷研究小組」表示，根據他們以往的調查分析，逢甲商圈從2008年開始曾盛極一時，2008至2017年間每年人潮都超過1100萬人次，但近幾年持續下滑，去年逛街人潮為13年來最低點。

不只人潮不再，逢甲商圈的營業額也持續下降，該小組調查發現，商圈除2008、2009年間受金融海嘯影響，整體商機僅95.7億、87億，2013至2016年間一度從92.4億元攀升至109.7億元，且連續3年營業額維持在101億元以上，但近幾年營業額下滑，去年僅剩62.1億、較2019年的73.8億元還少。

除了消費者到商圈購買力減弱，逢甲商圈的住宿情況也不如以往，研究小組調查，該商圈2014至2016年住宿商機都高達21億元以上，之後3年分別為17.8億元、20.6億元及19.3億元，直到去年，商圈住宿商機僅10.7億元、較前年減少了9億之多。

該小組認為，大環境經濟景氣不佳、再加上新冠肺炎疫情，嚴重衝擊逢甲商圈，其影響更甚於10年前的全球金融海嘯，而在這場危機中，商圈可以增設路邊商圈導覽地圖、商圈專屬導覽AP等方式，運用智慧科技行銷來重振逢甲商圈經濟。

(中時 )