晶華(2707)國際酒店集團董事會通過2020年財報，合併營收54.22億元、年減17.03％，為近10年低點，毛利率28.22％、營益率13.54％雙創新低。歸屬母公司稅後淨利6.6億元、年減50.9％、每股盈餘5.18元，分創近17年及近14年低點，但獲利表現仍稱霸飯店業。

晶華董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利約4.38元，為近14年低點，但盈餘配發率仍達約84.73％。以今（22）日收盤價159.5元計算，現金殖利率約2.75％。公司將於6月17日召開股東常會，全面改選董事。

晶華去年第四季合併營收15.58億元，季增4.36％、年減8.55％，為全年高點，毛利率31.07％、營益率16.9％，分創全年高點及次高。歸屬母公司稅後淨利2.22億元，季增9.9％、年減31.61％，每股盈餘1.74元，亦同步回升至全年高點。

晶華表示，去年受新冠肺炎疫情影響，邊境管制使國際旅客斷炊，使台北晶華住房業務遭受衝擊，惟集團加強防疫措施並積極轉型，推出各項促銷方案，使影響降到最小，而集團旗下太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅、達美樂披薩業績仍維持成長。

至於稅後獲利較前年腰斬，除了疫情衝擊致使營收規模下滑，前年處分日本東京投資型不動產、於業外一次性認列1.97億元收益，亦墊高比較基期。獲利衰退加上美元及日幣貶值，累積換算調整數需提列0.99億元特別盈餘公積，則影響每股現金股利配發金額。

晶華指出，疫情邊境管制使觀光飯店業首當其衝，因海外商務及觀光旅遊人潮銳減而陷入困境。據觀光局統計，去年來台旅客自1195萬人次驟減至137萬人次，旅館業營收規模重挫32.4％、創近10年新低，其中台北地區觀光旅館住房率僅剩28.08％，亦創近10年新低。

面對疫情高壓挑戰，晶華仍以穩健踏實的經營能力、靈活多元的行銷方案及嚴謹確實的防疫措施，穩定整體集團營運表現，旗下各酒店在所屬地區的營運績效表現皆名列前茅，穩坐業界龍頭寶座。

其中，受衝擊最大的台北晶華酒店，去年總營收仍以21.9億元持續蟬聯全台單一業者冠軍。分別主打高端客層及親子家庭客的太魯閣晶英、蘭城晶英酒店，受惠下半年國旅需求爆發，去年平均客房收益（Rev PAR）亦以6344元、5789元分別稱霸花蓮和宜蘭地區。

而台南晶英酒店和高雄晶英國際行館，去年平均客房收益分別以2969元、2020元穩居台南與大高雄地區冠軍。位於宜蘭礁溪的晶泉丰旅在年底寒流頻襲之際更是一房難求，去年營收大幅跳增逾1千萬。

展望後市，晶華集團在台灣市場仍有新據點開出，捷絲旅台南十鼓館預計暑假前正式開幕，海外市場則有越南富國島麗晶酒店將於下半年度面世，印尼峇里島、中國大陸成都和三亞的麗晶據點則積極籌畫中，盼能迎接解封後的報復性旅遊潮。

(時報資訊)