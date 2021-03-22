王燦回歸《多情城市》。（民視提供）

王燦在民視八點檔《多情城市》中飾演最大反派「楊三泰」，對所有人趕盡殺絕後，被司法審判關進監獄裡，但日前預告他即將出獄，反制現在的大魔王劉加堯(黃文星飾演)。他說休息七個月的時間，也好好讓心靈沉澱，因為演反派真的太燒腦了，但他坦言休息期間一開始還閒不下來，最後索性嘗試下廚，也保持運動習慣。此外，王燦也身體力行接了許多公益活動，他說平常粉絲民眾這麼支持他們，只要他能力所及，他就會盡量做。

回歸《多情城市》後，他一開始還擔心會對角色跟人物關係生疏，沒想到一進到梳化間，「楊三泰」的感覺又回來了。他笑說，之前跑公益活動到中南部，屢屢被粉絲問說「要回來教訓加堯了嗎？」、「你兒子成皓是被害死的，趕快回來報仇」，那段時間連睡覺都夢到王凱跟蘇晏霈，兩人還在他夢中玩貓、烤餅乾，讓他哭笑不得。他預告這次回歸會有大事件發生，希望給觀眾滿滿的期待。

王燦日前在「鳳凰藝能」的社群分享，聊起全家出遊的美好回憶，他說5歲時，全家人去高雄澄清湖玩，記得那時湖邊可以騎馬，媽媽就帶他去嘗試，爸爸則牽手帶他去遊湖，還在湖邊的裝置藝術上拍很多照片。他感慨說這是唯一一次全家人出遊，所以到現在記憶猶新。被問到「大手牽小手」的記憶，王燦忍著淚水述說自己上一次牽爸爸的手是在醫院，兩人手牽手走去醫院的餐廳享用午餐。他說陪伴爸爸在醫院的最後時光，對他來說是很寶貴的回憶，但也忍不住求饒：「小編一早就要惹哭我嗎？」

王燦的爸爸在四年前離世，他日前參加師妹郭亞棠爸爸的告別式，特別能體會郭亞棠的心情，覺得不捨，雖然自己能幫的忙非常有限，但也一口答應在告別式上獻唱，並在家做足功課練唱了好幾次。

(中時 )