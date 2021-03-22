彰化一名30歲夏姓男護理師，19日上午獨自爬南投金龍山時遭2名男子持槍搶劫，他雙手被束帶反手綑綁，雙眼遭頭套蒙住，全身遭脫光僅剩內褲，歹徒搶走他的現金和提款卡後，再將他押至車內繞行山裡，最後將他綁在一處樹上，他最後自行脫困到一處民宅求助，住戶發現時，他的雙手已被綁至腫脹發黑。

該護理師19日早上到魚池鄉爬金龍山，遭2名男子持槍搶劫，搶走身上1500元現金和提款卡，共損失4萬多元；歹徒之後開走男護理師的車輛，過程還將人蒙眼、反綁雙手挾持，並在山區遊走，最後綁在仁愛鄉樹上，夏男隔天自行掙脫後報案事件曝光。

看日出景點魚池金龍山，19日有一來自彰化20多歲的夏姓山友，竟遭綁架搶劫。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

據《ETtoday新聞雲》報導，該護理師遭綁在樹上後，自行從樹上脫困，開始在山路獨自摸黑逃命，好不容易找到一處偏僻民宅求援。該民宅住戶表示，當天晚上9點多他聽到後院的狗不斷吠叫，查看之後發現夏男全身傷痕、隔著後門大吼「我被綁架搶劫，車子也不見了！我不知道我在哪裡。」

該住戶指出，他看到夏男雙手被反綁、只穿內褲，不斷哭喊說「我真的是被綁架，你可以給我水喝嗎？」他拿剪刀剪斷束帶時，發現對方雙手已腫脹發黑；他隨後將夏男請回家裡詢問狀況；夏男說他在一片漆黑中不斷尋找光源，才找到該宅，而住戶因為家中無電話，要他再往山下走一段路即可報警。目前警方已掌握2嫌身分，疑似為毒品治安人口，正全力追緝中。

(中時新聞網)