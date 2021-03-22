小嫻與金剛去年在墾丁結緣，愛運動、熱愛大自然的兩人一拍即合，小倆口並在去年8月大方公開戀情，熱戀中的兩人愛得幸福又高調，不僅同進同出，對方生日當然也要一起度過，金剛為了在本月9日迎接41歲生日的小嫻，特別獻出第一次、為女朋友親手做生日蛋糕，金剛也對鏡頭大方放閃喊：「我愛妳」，讓小嫻感動直呼：「哭哭 謝謝你的付出...我的脾氣不是很好，也謝謝你包容」。

金剛為了給小嫻一個生日驚喜，特別偷偷跑去學做蛋糕，金剛貼心選了小嫻喜歡的芋頭口味，並以愛心形狀的蛋糕來向小嫻表達愛意，金剛也在蛋糕上寫：「HBD，嫻」，每一字都是金剛滿滿的愛，而這也是金剛第一次為女朋友做蛋糕。

金剛IG全文。（圖／取材自金剛 Instagram）

影片最後，金剛細數他與小嫻在一起後的變化，金剛表示他在看事情的方向跟方式、脾氣跟耐性都有在成長，金剛感性向小嫻喊話：「謝謝妳讓我成為一個越來越好的人，希望妳身體健康、每天開心，不管我們之間有多少衝突，肯去面對努力磨合，那就夠了」。

小嫻看完金剛為她準備的生日驚喜，讓她開心留言：「感動 哭哭 謝謝你的付出...我的脾氣不是很好，也謝謝你包容」，還釣出金剛放閃回應：「我們是互相的，有時候我也會爆炸呀，沒事的，愛妳喔」，而好友小甜甜也留言虧金剛的臉好好笑，陳俞希則大讚金剛是暖男，網友也直呼小倆口好甜蜜，希望他們繼續幸福下去。

(中時新聞網)